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Один человек погиб при крушении легкомоторного самолета в КЧР

Второй находившийся на борту выжил, он попал в больницу.
Владимир Рубанов 2024-07-28 13:04:11
© Фото: korenyako, Telegram

Один человек погиб при крушении легкомоторного самолета «Коала RA0897G» в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

По данным Центра управления в кризисных ситуациях, самолет упал на территории Малокарачаевского района, вблизи населенного пункта Красный курган. На его борту находились два человека.

Пострадавшего отвезли в Малокарачаевскую центральную районную больницу. Причина катастрофы и принадлежность самолета пока не известна. На месте происшествия от экстренных служб работают 15 человек и 5 единиц техники.

#в стране и мире #Карачаево-Черкесия #авиакатастрофа #Крушение самолета #погибшие #Легкомоторный самолет
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