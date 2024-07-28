Один человек погиб при крушении легкомоторного самолета в КЧР

Один человек погиб при крушении легкомоторного самолета «Коала RA0897G» в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

По данным Центра управления в кризисных ситуациях, самолет упал на территории Малокарачаевского района, вблизи населенного пункта Красный курган. На его борту находились два человека.

Пострадавшего отвезли в Малокарачаевскую центральную районную больницу. Причина катастрофы и принадлежность самолета пока не известна. На месте происшествия от экстренных служб работают 15 человек и 5 единиц техники.