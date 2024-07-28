Лавров провел встречу с главой МИД Малайзии в рубашке батик

Сегодня министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел переговоры с малазийским коллегой Мохамадом Хасаном. Для встречи руководитель внешнеполитического ведомства выбрал рубашку батик с узорами.

По итогам мероприятия глава МИД РФ прокомментировал свой выбор одежды. По его словам, провести переговоры в национальных малазийских рубашках предложил Мохамад Хасан.

«Когда мы во Вьентьяне расставались с моим малайзийским коллегой и летели сюда для того, чтобы мой визит провести, он поинтересовался, будет ли мне комфортно, если мы проведем эти переговоры оба в национальных малайзийских рубашках. Я согласился, мы вежливые люди. И потом - это приятно, если честно»‎, - рассказал Сергей Лавров.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова добавила, что в Куала-Лумпуре министру иностранных дел России также подарили именную майку сборной Малайзии по футболу.

«В Куала-Лумпуре Сергею Лаврову подарили не только национальную малазийскую рубашку из батика, но и именную майку сборной Малайзии по футболу»‎, - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее индонезийский министр иностранных дел Ретно Марсуди во время переговоров на полях СМИД АСЕАН в Лаосе призналась, что очарована брошью официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой. Она попросила прислать ей копию украшения.

В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал индонезийской коллеге прислать из Москвы понравившееся украшение.