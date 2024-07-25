Глава МИД Индонезии попросила подарить ей брошь как у Марии Захаровой

Индонезийский министр иностранных дел Ретно Марсуди во время переговоров на полях СМИД АСЕАН в Лаосе призналась, что очарована брошью официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой. Она попросила прислать ей копию украшения.

В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал индонезийской коллеге прислать из Москвы понравившуюся брошь.

«‎Брошь со мной. Я бы отдала, но она пришита»‎, - добавила Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат пообещала подобрать достойный аналог в России и отправить в Индонезию.