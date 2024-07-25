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Глава МИД Индонезии попросила подарить ей брошь как у Марии Захаровой

Сергей Лавров пообещал прислать из Москвы понравившееся украшение.
Сергей Лебедев 2024-07-25 15:38:16
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

Индонезийский министр иностранных дел Ретно Марсуди во время переговоров на полях СМИД АСЕАН в Лаосе призналась, что очарована брошью официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой. Она попросила прислать ей копию украшения.

В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал индонезийской коллеге прислать из Москвы понравившуюся брошь.

«‎Брошь со мной. Я бы отдала, но она пришита»‎, - добавила Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат пообещала подобрать достойный аналог в России и отправить в Индонезию.

#в стране и мире #Сергей Лавров #Мария Захарова #МИД РФ #индонезия #брошь #Ретно Марсуди
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