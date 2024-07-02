Спасатель Щетинин назвал способ выжить, если затягивает под воду

При ощущении, что вы тонете в водоеме, нужно набрать воздух в грудную клетку, подтянуть колени к груди и обхватить их руками. В такой позе можно спокойно лечь на спину на воду, отдышаться и искать пути, чтобы выбраться. Такой способ поможет выжить при потере контроля над ситуацией во время купания, об этом «Звезде» рассказал заслуженный спасатель России, член общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.

«Купание разрешено только в специально отведенных и подготовленных местах. Они обозначены табличками. Все такие места купания допущены целой комиссией. Они оборудованы буйками, у них проверено дно и присутствуют спасатели, связь», - сообщил спасатель.

В других водоемах есть риск, что водоросли задержат пловца во время ныряния или купания. Как отметил эксперт, в Москве много специально отведенных мест для купания. Щетинин уточнил, что в подготовленных местах также важно соблюдать правила поведения на воде.

«Категорически запрещено заплывать за буйки, а также нырять и плавать в незнакомых и неподготовленных местах. Все это на ваш страх и риск», - сказал Сергей Щетинин.

Оказать помощь утопающему нужно, но важно это делать обученному человеку. Существует вероятность, что утопающий может «подтопить» неподготовленного спасателя за собой. Эксперт отметил необходимость владеть в совершенстве навыками оказания сердечно-легочной реанимации. После оказания первой помощи нужно вызвать спасательные службы.

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