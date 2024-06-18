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Врач Бондаренко объяснил, как купаться безопасно для здоровья

Вода прогревается постепенно и слоями. Резкое попадание в ледяной слой может вызвать спазм сердца.
Мария Зайцева 2024-06-18 19:34:26
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress

Первое купание летом в открытом водоеме может нанести вред сердечно-сосудистой системе, если не адаптироваться перед заплывом. Об этом рассказал реабилитолог, специалист по механотерапии, основатель и руководитель Центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко в интервью радио Sputnik.

«Вода сначала прогревается слоями, а затем эти слои потихонечку перемешиваются. Вот в этом и опасность. Контраст температур может вызвать, самое простое, судорогу, то есть мышечный спазм, а самое нехорошее – спазм сосудистой системы», - заявил Бондаренко.

Эксперт назвал три этапа, в которые нужно проводить купание. Для начала нужно поделать легкие упражнения на берегу, походить, тем самым активизировать сердечно-сосудистую систему. После этого медленно зайти в воду, облиться, пару раз окунуться и выйти.

По его словам, через полторы-две минуты можно начать второй этап. Поплавать две-четыре минуты, окунуться с головой и высохнуть на берегу. Затем уже можно купаться до получаса и дискомфорта от воды не будет.

Ранее паразитолог рассказала, чем можно заразиться при купании в водоеме.

#в стране и мире #лето #врач #сердечно-сосудистая система #купание #купальный сезон #реабилитолог
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