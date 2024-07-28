Арестованы трое жителей Каспийска, планировавшие теракт в церкви

Суд арестовал трех жителей Каспийска по подозрению в подготовке теракта, сообщила пресс-служба Верховного суда Дагестана. Их подозревают в подготовке подрыва церкви вместе с прихожанами. Решение вынес Советский районный суд Махачкалы.

Фигурантов подозревают в создании террористического сообщества, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и публичных призывах к террористической деятельности.

По материалам дела, жители Каспийска планировали нападение на церковь Казанской иконы Божией Матери. Они сами изготовили взрывное устройство и хранили его готовым к использованию дома у одного из них.

Накануне стало известно, что сотрудники ФСБ и МВД России задержали троих подозреваемых в подготовке нападения на сотрудников правоохранительных органов и на православный храм. Тогда сообщалось, что они сторонники международной террористической организации.