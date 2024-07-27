В Каспийске предотвратили нападение на силовиков и православный храм

Три местных жителя задержаны в дагестанском Каспийске за планирование терактов, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Эти люди дали признательные показания. Они оказались сторонниками запрещенной в России международной террористической организации. Задержанные планировали совершить диверсионно-террористические акции против сотрудников правоохранительных органов и в православном храме в Каспийске.

У предполагаемых террористов нашли самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, холодное оружие, флаги запрещенной террористической организации.

В их телефонах обнаружили наставления по ведению боевых действий в городе и лесу, стрелковой подготовке, инструкции по сборке взрывных, зажигательных устройств и ручных гранат.

Возбуждены уголовные дела по статьям «приготовление к теракту», «организация террористического сообщества и участие в нем», «незаконное изготовление взрывчатых веществ».

В четверг сообщалось о проведении обысков и задержаниях в одном из многоквартирных домов в Каспийске.