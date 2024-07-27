МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Каспийске предотвратили нападение на силовиков и православный храм

У троих местных жителей нашли оружие и взрывчатку.
Владимир Рубанов 2024-07-27 09:58:18
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Три местных жителя задержаны в дагестанском Каспийске за планирование терактов, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Эти люди дали признательные показания. Они оказались сторонниками запрещенной в России международной террористической организации. Задержанные планировали совершить диверсионно-террористические акции против сотрудников правоохранительных органов и в православном храме в Каспийске.

У предполагаемых террористов нашли самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, холодное оружие, флаги запрещенной террористической организации.

В их телефонах обнаружили наставления по ведению боевых действий в городе и лесу, стрелковой подготовке, инструкции по сборке взрывных, зажигательных устройств и ручных гранат.

Возбуждены уголовные дела по статьям «приготовление к теракту», «организация террористического сообщества и участие в нем», «незаконное изготовление взрывчатых веществ».

В четверг сообщалось о проведении обысков и задержаниях в одном из многоквартирных домов в Каспийске.

#оружие #Дагестан #терроризм #ФСБ РФ #Каспийск #МВД РФ #Задержание #взрывчатка
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 