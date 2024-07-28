Путин в День ВМФ открыл памятник адмиралу Ушакову в Петербурге

Владимир Путин в День ВМФ принял участие в церемонии открытия памятника адмиралу Федору Ушакову в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Монумент российскому флотоводцу установили на площади Труда перед Центральным военно-морским музеем имени императора Петра Великого.

На открытии глава государства отметил, что Ушаков приумножил славные традиции флота в баталиях на Черном и Средиземном морях.

«Эти доблестные подвиги и свершения, ратное искусство и новаторство Ушакова во многом определили все дальнейшее развитие отечественного флота», - цитирует слова Владимира Путина ТАСС.

Памятник создал скульптор Владислав Маначинский, архитекторы Анатолий Чернов и Лада Чернова. Его общая высота составляет около восьми метров.

Ранее президент принял Главный военно-морской парад на Неве.