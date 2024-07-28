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Патрушев назвал заявления Киева о переговорах попыткой взять передышку

Заявления о переговорах носят тактический характер, подчеркнул помощник президента.
Владимир Рубанов 2024-07-28 12:15:42
© Фото: Yevhen Kotenko Keystone Press Agency, Global Look Press

Заявления Киева нужны Западу и Украине для передышки, заявил помощник президента России Николай Патрушев. Это связано с тем, что преимуществом в ходе специальной военной операции владеет Российская армия, сказал он в эфире «Первого канала».

Украина в действительности ничего не делает для мирных переговоров с Россией, подчеркнул помощник президента. По его словам, Запад и Киев заинтересованы в том, чтобы восстановить свои силы, и их заявления о переговорах с Москвой носят тактический характер.

Патрушев напомнил, что Владимир Зеленский подписал указ о запрете на переговоры с Москвой, когда еще был легитимным президентом.

Россия много раз заявляла о готовности к переговорам с Киевом. В частности, президент Владимир Путин отмечал, что конфликт можно урегулировать с учетом фактической ситуации и новых реалий.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе своего визита в Китай на этой неделе встретился с главой МИД КНР Ван И и заявил, что Киев желает и готов вести диалог и переговоры с российской стороной.

Это заявление идет в унисон с позицией Москвы, но важны детали, которые пока неизвестны, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

#Китай #Украина #кнр #переговоры #Дмитрий Кулеба #николай патрушев #Дмитрий Песков
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