Заявления Киева нужны Западу и Украине для передышки, заявил помощник президента России Николай Патрушев. Это связано с тем, что преимуществом в ходе специальной военной операции владеет Российская армия, сказал он в эфире «Первого канала».

Украина в действительности ничего не делает для мирных переговоров с Россией, подчеркнул помощник президента. По его словам, Запад и Киев заинтересованы в том, чтобы восстановить свои силы, и их заявления о переговорах с Москвой носят тактический характер.

Патрушев напомнил, что Владимир Зеленский подписал указ о запрете на переговоры с Москвой, когда еще был легитимным президентом.

Россия много раз заявляла о готовности к переговорам с Киевом. В частности, президент Владимир Путин отмечал, что конфликт можно урегулировать с учетом фактической ситуации и новых реалий.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе своего визита в Китай на этой неделе встретился с главой МИД КНР Ван И и заявил, что Киев желает и готов вести диалог и переговоры с российской стороной.

Это заявление идет в унисон с позицией Москвы, но важны детали, которые пока неизвестны, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.