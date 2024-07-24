МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Кремль: заявление Кулебы о переговорах идет в унисон с позицией России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что важны детали, которые на данный момент неизвестны.
Сергей Лебедев 2024-07-24 13:59:34
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о готовности его страны к переговорам с Россией идет в унисон с позицией Москвы. Об этом во время брифинга сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В данном вопросе, с его слов, важны детали, которые пока неизвестны.

«Здесь важны детали, которых мы с вами пока не знаем, поэтому дождемся дальнейших разъяснений», - отметил пресс-секретарь российского президента.

Ранее в Пекине Дмитрий Кулеба встретился с главой МИД Китая Ван И. В ходе разговора он заявил, что Киев желает и готов вести диалог и переговоры с российской стороной.

Напомним, Россия неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам, однако Украина ввела запрет на них на законодательном уровне. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что конфликт можно урегулировать при условии учета ситуации де-факто и новых реалий. Все имеющиеся требования Москвы известны.

Также в Кремле не раз подчеркивали, что неразумно искать способы разрешения украинского конфликта без участия России, отмечая, что это абсолютно нелогично и бесперспективно.

#Китай #Москва #Россия #Украина #Киев #Кремль #переговоры #Дмитрий Кулеба #Дмитрий Песков
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 