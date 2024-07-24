Заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о готовности его страны к переговорам с Россией идет в унисон с позицией Москвы. Об этом во время брифинга сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В данном вопросе, с его слов, важны детали, которые пока неизвестны.

«Здесь важны детали, которых мы с вами пока не знаем, поэтому дождемся дальнейших разъяснений», - отметил пресс-секретарь российского президента.

Ранее в Пекине Дмитрий Кулеба встретился с главой МИД Китая Ван И. В ходе разговора он заявил, что Киев желает и готов вести диалог и переговоры с российской стороной.

Напомним, Россия неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам, однако Украина ввела запрет на них на законодательном уровне. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что конфликт можно урегулировать при условии учета ситуации де-факто и новых реалий. Все имеющиеся требования Москвы известны.

Также в Кремле не раз подчеркивали, что неразумно искать способы разрешения украинского конфликта без участия России, отмечая, что это абсолютно нелогично и бесперспективно.