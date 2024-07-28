Патрушев заявил, что России все равно, кто будет президентом США

России все равно, кто станет новым лидером Соединенных Штатов - Дональд Трамп или Камала Харрис. Об этом сайту Life.ru заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, отвечая на вопрос о том, какой из кандидатов на пост главы США лучше для нашей страны.

«Нам все равно. Пока видим, что ситуация в лучшую сторону не меняется»‎, - сказал он.

Напомним, выборы в Соединенных Штатах состоятся в этом году 5 ноября. От Республиканской партии в них примет участие бывший президент Дональд Трамп.

От демократов о выдвижении своей кандидатуры на второй срок объявлял действующий глава государства Джо Байден. Однако 21 июля он снял свою кандидатуру и поддержал вице-президента Камалу Харрис.