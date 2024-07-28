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Главком ВМФ России Моисеев доложил Путину о готовности к параду

Главный военно-морской парад всегда проходит в последнее воскресение июля. На парад прибыли Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Андрей Белоусов.
2024-07-28 10:58:59
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев доложил Верховному Главнокомандующему Вооруженными силами России о готовности к проведению Главного военно-морского парада.

Путин обойдет на катере парадные линии кораблей и поздравит личный состав с праздником. Сопровождать его будут главком ВМФ России Александр Моисеев и министр обороны РФ Андрей Белоусов.

День ВМФ каждый год традиционно проводится в последнее воскресенье июля. В этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия и парады кораблей. Главный Военно-морской парад проводится в Петербурге. Трансляцию праздника сморите на нашем сайте.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #День ВМФ #Путин #Петербург #Моисеев #ГВМП
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