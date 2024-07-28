Путин заявил, что Россия продолжит наращивать силы ВМФ

Россия продолжит наращивать обеспечение сил Военно-морского флота. Об этом сообщил Верховный главнокомандующий Вооруженных сил РФ Владимир Путин. Он отметил, что корабли будут оснащаться высокотехнологичными средствами нового поколения и гиперзвуковыми ракетными комплексами.

«‎Мы продолжим наращивать обеспечение надводных и подводных сил, морской авиации»‎, - сказал Владимир Путин.

Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге проходит Главный военно-морской парад, приуроченный ко Дню ВМФ. В нем принимают участие свыше 20 судов.

Для участия в мероприятии в Северную столицу прибыли иностранные корабли. Среди них китайский эсминец «‎Цзяоцзу»‎, индийский фрегат «Табар» и алжирский учебный корабль «Суммам».