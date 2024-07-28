Корабли Балтфлота на параде пройдут вдоль самой западной точки России

В Калининградской области, в море недалеко от Балтийска, работает корреспондент «Звезды» Елизавета Пронина. Она находится на палубе малого ракетного корабля «Зеленый Дол».

«Дюжина кораблей пройдет от Балтийского моря вдоль Калининградского канала мимо сразу нескольких достопримечательностей - мимо северного и южного молов, мимо памятника императрице Елизавете Петровне. А это, кстати, самая западная точка нашей страны», - отметила корреспондент.

Также она добавила, что сегодня МРК «Алексин» выполнит имитацию атаки подлодки в ходе мероприятий парада.

Кроме этого, было отмечено, что строй кильватерной колонны будет замыкать скоростной десантный корабль на воздушной подушке «Зубр», который может развить скорость более 110 километров в час.

Еще в ходе мероприятий, связанных с парадом, ожидается выступление морских пехотинцев.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке возглавил парад военно-морской парад корвет «Резкий».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.