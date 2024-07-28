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Военные моряки по всей стране и за ее пределами отмечают День ВМФ

Главные торжества, приуроченные ко Дню ВМФ и военно-морской парад традиционно состоятся в Санкт-Петербурге.
2024-07-28 00:00:31
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости

Сегодня в Санкт-Петербурге, а также в акваториях главных баз Северного, Балтийского, Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии разнородных сил и пункте базирования постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море пройдут военно-морские парады и военно-спортивные праздники в ознаменование Дня Военно-Морского Флота России. Об этом сообщило Минобороны.

Главный военно-морской парад традиционно состоится в Санкт-Петербурге. К участию в торжествах привлекаются до 200 кораблей и судов различных классов. Кроме того, задействовано более 100 единиц боевой техники и до 15 тысяч военнослужащих.

В прохождении пеших колонн примут участие воспитанники кадетских морских корпусов, нахимовских училищ, слушатели и курсанты военно-морских высших учебных заведений, военнослужащие частей и соединений флотов и Каспийской флотилии. Торжественные мероприятия завершатся проведением концертов, выступлениями военных оркестров и праздничными салютами.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВМФ #Санкт-Петербург #Минобороны России #военно-морской парад
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