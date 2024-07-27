Командующий Балтфлотом вручил орден Жукова бригаде морской пехоты

Накануне дня ВМФ бригаду морской пехоты Балтийского флота торжественно наградили орденом Жукова. Награду вручил командующий Балтийским флотом вице-адмирал Сергей Липилин, передает пресс-служьа Балтийского флота.

Мероприятие состоялось в Балтийске на плацу гвардейского соединения. Личный состав части, ветераны и юнармейцы лично присутствовали на церемонии крепления ордена к Боевому знамени. Командир бригады морпехов получил удостоверение госнаграды.

«Указом Президента Российской Федерации бригада награждена орденом Жукова за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества», - сказано в сообщении.

Группы морских пехотинцев участвовали в учениях и дальних походах боевых кораблей в акваториях Атлантического океана, Балтийского, Северного, Красного и Средиземного морей. Личный состав решал задачи в Сирии, Нагорном Карабахе, а также в зоне специальной военной операции.

Более двух тысяч морских пехотинцев за выполнение боевых задач в различных конфликтах и регионах удостоены госнаградами. Шестерым гвардейцам присвоено звание Героев России.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.