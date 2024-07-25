Спецоперация правоохранителей в Каспийске завершилась задержаниями

Правоохранители завершили обыски в многоквартирном доме в дагестанском Каспийске.

«Обысковые мероприятия завершились. Есть задержанные», - сообщили ТАСС в силовых структурах региона.

Там добавили, что силовики сработали на опережение.

Как отметили в пресс-службе регионального главка МВД, оперативные мероприятия проводились по нескольким адресам. Как сообщили РИА Новости, информация о забаррикадировавшихся в доме людях не соответствует действительности. Мирным гражданам ничего не угрожает, общественный порядок не нарушен, добавили в ведомстве.