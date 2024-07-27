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Средства ПВО обезвредили 21 украинский БПЛА в нескольких регионах РФ

Утром над Рязанской областью уничтожены семь беспилотников.
2024-07-27 07:42:19
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Дежурные средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Рязанской области, сообщили в Минобороны России. Это произошло в 6.45 по московскому времени.

Кроме того, в течение ночи российские военнослужащие перехватили и уничтожили семь БПЛА над Курской областью. Еще три дрона были обезврежены в Белгородской области, два - в Ростовской, один - в Брянской и один - в Липецкой.

Пресечена очередная попытка властей в Киеве совершить террористическую атаку по объектам на территории России, говорится в сообщении.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #пво #бпла #беспилотники #Рязанская область #Ростовская область #Липецкая область #Курская область #Брянская область #белгородская область
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