Средства ПВО обезвредили 21 украинский БПЛА в нескольких регионах РФ

Дежурные средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Рязанской области, сообщили в Минобороны России. Это произошло в 6.45 по московскому времени.

Кроме того, в течение ночи российские военнослужащие перехватили и уничтожили семь БПЛА над Курской областью. Еще три дрона были обезврежены в Белгородской области, два - в Ростовской, один - в Брянской и один - в Липецкой.

Пресечена очередная попытка властей в Киеве совершить террористическую атаку по объектам на территории России, говорится в сообщении.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.