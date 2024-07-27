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Глава Рязанской области сообщил об отсутствии пострадавших от БПЛА

Над территорией региона утром уничтожено семь беспилотников.
Владимир Рубанов 2024-07-27 08:05:23
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

При отражении утренней атаки украинских беспилотников в Рязанской области никто не пострадал, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале. По предварительным данным, материального ущерба тоже нет.

Как сообщило министерство обороны России, утром 27 июля средства ПВО уничтожили над Рязанской областью семь украинских беспилотников.

Кроме того, 14 беспилотных летательных аппаратов были уничтожены и перехвачены в других регионах России: в Курской, Белгородской, Ростовской, Брянской и Липецкой областях.

#Минобороны России #пво #бпла #беспилотники #Рязанская область #атака #павел малков
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