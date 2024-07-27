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Депутат рады насчитала на Украине 100 тысяч военкомов

Депутат Марьяна Безуглая раскритиковала идею кабмина Украины о повышении налогов ради финансирования ВСУ.
Ян Брацкий 2024-07-27 03:05:13
© Фото: Serhiihudakukrinform Keystone Press Agency Global Look Press

Штат ТЦК, так на Украине называют военкоматы, составляет почти 100 тысяч человек. Об этом заявила заместитель главы оборонного комитета Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Тысячи "мертвых душ" в армии никем не оцениваются. Только штат ТЦК почти сто тысяч человек», - пишет она в своем аккаунте в Facebook* (запрещенная в России соцсеть, признана экстремистской).

Депутат подвергла жесткой критике инициативу кабинета министров о повышении налогов для получения дополнительных 500 миллиардов гривен на армию.

Ранее Верховная рада поддержала предложение Владимира Зеленского продлить военное положение и мобилизацию граждан до середины ноября. Кроме того, депутаты предупредили украинцев, что никакой демобилизации не будет вплоть до окончания конфликта.

Вместе этого на Украине допустили снижение призывного возраста. По словам спикера минобороны Дмитрия Лазуткина, сегодня в ряды боевиков ВСУ вступают 19-летние добровольцы, а значит можно спокойно призывать их сверстников через ТЦК.   

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.

#Украина #ВСУ #Добровольцы #мобилизация #тцк
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