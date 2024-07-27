Косатки потопили британский парусник в Гибралтарском проливе

Сотрудники морской службы Испании спасли троих британских моряков с парусного корабля Bonhomme William после столкновения с косатками в Гибралтарском проливе. Об этом сообщили в королевской службе спасения.

«Наш центр в Тарифе мобилизовал спасательное судно Enif, которое спасло трех человек, находившихся на борту», - говорится в сообщении службы в соцсети X.

В службе получили запрос на буксировку, позднее появилось сообщение о том, что судно тонет, пишет «360». Члены экипажа высадились с тонущего парусника в целости и сохранности, добавили в службе спасения.

Ранее подобный эпизод в Гибралтарском проливе случился в мае, косатки протаранили и потопили 15-метровую парусную лодку. Пострадавших к берегу доставил близлежащий нефтяной танкер.

Виновниками затопления в тот раз и в этот могли стать косатки, известные под названием «Глэдис», в стае их около 15 особей. По словам ученых, действуют они непреднамеренно, а из любопытства и любви к играм.