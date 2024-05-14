Косатки потопили судно в Гибралтарском проливе, протаранив его

Несколько косаток протаранили и потопили судно в марокканских водах Гибралтарского пролива, сообщает газета Pais. На 15-метровой парусной лодке находились два члена экипажа, которые подали сигнал SOS после встречи с животными.

«Моряки пояснили, что ощутили удары по корпусу, получили повреждение руля и, пробоину, которая могла затопить 15-метровую парусную лодку», - говорится в публикации.

Пострадавших к берегу доставил близлежащий нефтяной танкер.

С мая 2020 года, с момента первого подобного инцидента, косатки совершили семь кораблекрушений - затонуло пять парусных лодок и два рыбацких судна. Эксперты называют «виновниками» косаток, известных под общим названием Глэдис. Стая этих косаток насчитывает 15 особей. Подобные происшествия происходят из-за пересечений миграционных маршрутов. Косатки следуют за косяками тунца, их основного источника пищи. Ученые утверждают, что это не преднамеренные нападения, а скорее приобретенное поведение, которое может быть связано с их любопытством, любовью к играм, пишет Pais.