Над Белгородской областью уничтожили два украинских БПЛА

В небе над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника (БПЛА), сообщили в Министерстве обороны России. В регионе действовали отечественные силы ПВО.

Уточняется, что попытка террористической атаки была пресечена вечером субботы 27 июля - примерно в 21:40 по московскому времени.

Сегодня утром над регионом также обезвредили еще три дрона ВСУ. Всего за прошедшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 21 вражеский дрон в шести регионах России.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.