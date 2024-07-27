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Над Белгородской областью уничтожили два украинских БПЛА

Попытка террористической атаки ВСУ пресекли примерно в 21:40 по московскому времени, сообщили в Минобороны России.
2024-07-27 23:55:56
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

В небе над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника (БПЛА), сообщили в Министерстве обороны России. В регионе действовали отечественные силы ПВО.

Уточняется, что попытка террористической атаки была пресечена вечером субботы 27 июля - примерно в 21:40 по московскому времени.

Сегодня утром над регионом также обезвредили еще три дрона ВСУ. Всего за прошедшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 21 вражеский дрон в шести регионах России.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #бпла #белгородская область #ВСУ #силы пво
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