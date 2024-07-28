Расчет «Штурм-С» стер с лица земли опорник ВСУ в зоне спецоперации

Расчеты самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» группировки войск «Север» уничтожили опорные пункты, бронетехнику и позиции ВСУ. Бронированный транспортер-тягач МТ-ЛБ, служащий базой для боевой машины, отлично зарекомендовал себя в зоне СВО. Бойцы отмечают его проходимость, надежность, скорость и приземистый силуэт. Попасть по нему ответным огнем очень непросто.

Экипаж «Штурм-С» получил данные разведки о наращивании сил противника на одном из направлений. На расстоянии двух километров ВСУ разместили бронетехнику и личный состав. Расчеты самоходных противотанковых ракетных комплексов сразу прибыли на позицию.

«Выехали, произвели четыре залпа поочередно. Отработали тандемом и отошли на заранее подготовленные позиции. Посмотрели воздух, никто не летит, дождались темноты и ушли с точки. Ракеты все попали в цель, опорный пункт был уничтожен», - рассказал командир боевой машины в позывным «Натич».

Ранее из такого орудия «Натич» уничтожил самоходку боевиков. Все благодаря мощной оптике. Она позволяет не только своевременно заметить врага, но и контролировать точность удара вплоть до попадания ракеты в цель.

«Нам ставят задачу, выезжаем, работаем. Потом уже ребята с разведки говорят, попали. Подсчет не ведется, да и не нужен он, подсчет этот. Каждый делает свою работу. Оснащение у нас отличное, всегда есть запас. У нас полно ракет, хватит на всех», - добавил «Натич».

Ракета «Штурм-С» способна уничтожить маневрирующую цель на расстоянии в четыре километра. Установкой управляет расчет из двух человек. Также комплексы успешно отражают контратаки ВСУ.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.