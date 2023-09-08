Российские бойцы установили корабельную зенитку на МТ-ЛБ в зоне СВО

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Корабельную зенитную установку морпехи 155-й гвардейской бригады установили на многоцелевой армейский тягач МТ-ЛБ.

«Почему МТ-ЛБ? Потому что проходимая техника, может везде пролезть, по болотам, лесам и т. д. Дальность от 3,5 до 4 километров, работаем, чтобы увеличить дальность, сохранить экипаж и машину», - объясняет заместитель командира взвода с позывным Урал.

Транспортный тягач предназначен для перемещения живой силы и грузов, буксировки артиллерийских орудий и эвакуации бронетехники. Штатное вооружение - один крупнокалиберный пулемет. Корабельная зенитная установка увеличивает огневую мощь, превращая МТ-ЛБ в грозную боевую машину. Расчет, как и на кораблях, защищен броней башни.

«Башня бронированная, проверяли отдельные листы, стреляли по ним с 70 метров из автомата и пулемета, не пробивает. Она по самолетам, но будем применять по наземным целям. БТР-БМП разберет», - сказал водитель-механик МТ-ЛБ с позывным Затон.

На боевых кораблях эти зенитные установки утратили актуальность. Слишком высока скорость полета современных самолетов. А на земле такое орудие может обеспечить прикрытие штурмовой группы.

На другом тягаче установили спаренную зенитную установку. Ее дальность - полтора-два километра, но выше скорострельность. Может уничтожить не только наземную цель, но и беспилотник противника. Для защиты расчета бойцы соорудили противодронный навес. На Южно-Донецком направлении противник сейчас активно использует беспилотную авиацию.

Машины с усиленной огневой мощью доказали свою эффективность в зоне боевых действий. Подобные появятся и в других подразделениях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.