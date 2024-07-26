Силы ПВО «Хезболлах» открыли огонь по ВВС Израиля в небе над Ливаном

Средства противовоздушной обороны шиитской милиции «Хезболлах» открыли огонь по самолетам израильских ВВС, которые вторглись в воздушное пространство Ливана. После открытого с земли огня истребители развернулись назад к границе, сообщается в Telegram-канале формирования.

«Наши бойцы из сил ПВО применили зенитные управляемые ракеты для того, чтобы помешать неприятельским самолетам и заставить их покинуть воздушное пространство Ливана», - указывается в тексте.

Ранее телеканал Al Mayadeen сообщил, что один из боевых самолетов Израиля ударил по форпосту «Хезболлах» в районе Аит-эш-Шааб на юге Ливана.

В минувшее воскресенье на юге Ливана прогремела серия мощных взрывов. Израильская армия нанесла удары по складу боеприпасов в населенном пункте Адлюн. Обстрелу подверглись и другие районы. В результате трое местных жителей получили ранения.