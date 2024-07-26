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Силы ПВО «Хезболлах» открыли огонь по ВВС Израиля в небе над Ливаном

Ранее один из истребителей ВВС Израиля нанес удар по форпосту «Хезболлах» на юге Ливана.
Ян Брацкий 2024-07-26 02:54:40
© Фото: Haitham Moussawi, Keystone Press Agency, Global Look Press

Средства противовоздушной обороны шиитской милиции «Хезболлах» открыли огонь по самолетам израильских ВВС, которые вторглись в воздушное пространство Ливана. После открытого с земли огня истребители развернулись назад к границе, сообщается в Telegram-канале формирования.

«Наши бойцы из сил ПВО применили зенитные управляемые ракеты для того, чтобы помешать неприятельским самолетам и заставить их покинуть воздушное пространство Ливана», - указывается в тексте.

Ранее телеканал Al Mayadeen сообщил, что один из боевых самолетов Израиля ударил по форпосту «Хезболлах» в районе Аит-эш-Шааб на юге Ливана.

В минувшее воскресенье на юге Ливана прогремела серия мощных взрывов. Израильская армия нанесла удары по складу боеприпасов в населенном пункте Адлюн. Обстрелу подверглись и другие районы. В результате трое местных жителей получили ранения.

#пво #ливан #ввс израиля #Хезболлах
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