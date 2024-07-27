Командующий ВМС Китая прибыл в Россию для участия в параде ВМФ

Командующий Военно-морскими силами НОАК адмирал Ху Чжунмин прибыл в Россию, где поучаствует в Главном военно-морском параде, сообщили в Минобороны России.

Он встретился с заместителем министра обороны РФ Александром Фомином. Во время встречи собеседники затронули вопросы российско-китайского взаимодействия в военно-морской области. Фомин поблагодарил китайскую сторону за участие в торжественных мероприятиях ко Дню ВМФ, проводимых в Санкт-Петербурге и Владивостоке.

Парад пройдет в Санкт-Петербурге 28 июля. Кроме того, в 22.30 по московскому времени состоится артиллерийский салют.