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Командующий ВМС Китая прибыл в Россию для участия в параде ВМФ

Замминистра обороны РФ Александр Фомин встретился с командующим ВМС НОАК адмиралом Ху Чжунмином.
Ирина Егорова 2024-07-27 19:56:52
© Фото: Ilya GalakhovGlobal Look Press, Global Look Press

Командующий Военно-морскими силами НОАК адмирал Ху Чжунмин прибыл в Россию, где поучаствует в Главном военно-морском параде, сообщили в Минобороны России.

Он встретился с заместителем министра обороны РФ Александром Фомином. Во время встречи собеседники затронули вопросы российско-китайского взаимодействия в военно-морской области. Фомин поблагодарил китайскую сторону за участие в торжественных мероприятиях ко Дню ВМФ, проводимых в Санкт-Петербурге и Владивостоке.  

Парад пройдет в Санкт-Петербурге 28 июля. Кроме того, в 22.30 по московскому времени состоится артиллерийский салют.

#Минобороны #парад #ВМФ #Санкт-Петербург #Александр Фомин #ВМС Китая
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