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Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада 28 июля

В 22 часа 30 минут по московскому времени в Санкт-Петербурге состоится артиллерийский салют.
Сергей Лебедев 2024-07-27 16:58:54
© Фото: ТРК «Звезда»

Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада, приуроченного ко Дню ВМФ России. Документ опубликован на портал правовой информации.

Согласно тексту указа, парад пройдет в Санкт-Петербурге 28 июля. Кроме того, в 22:30 по московскому времени состоится артиллерийский салют.

Ранее моряки показали, как готовят к Главному военно-морскому параду крейсер «Аврора». Они в первую очередь «освежили» носовое орудие, холостой залп которого в 1917 году ознаменовал наступление новой эры, а следом провели чернение части орудийных механизмов.

Также матросы ветошью и пастой ГОИ натерли десятки латунных и медных деталей, в том числе и памятную табличку с описанием подвигов «Авроры». Также до блеска натерта верхняя палуба крейсера.

#Санкт-Петербург #Владимир Путин #Президент #указ #главный военно-морской парад #артиллерийский салют
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