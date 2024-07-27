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В ООН забили тревогу из-за угрозы голода для 27 миллионов человек

На юге Африки наблюдается рекордная за последние 100 лет засуха, которая может убить значительную часть урожая.
Ирина Егорова 2024-07-27 19:13:00
© Фото: Han XuXinHua, Global Look Press

Из-за рекордной жары и засухи, которая наблюдается в Африке впервые за 100 лет, около 27 миллионов человек могут умереть от голода. Значительные объемы урожая, примерно 70–80%, находятся под угрозой. Об этом заявила исполняющая обязанности регионального директора Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) по странам юга Африки Лола Кастро.

«Во многих районах фермеры не собрали ничего, а следующий урожай будет только в апреле 2025 года. Сейчас наступает худший период, когда голод угрожает 27 миллионам человек», - приводит ее слова Life.

Аномальная жара и дикая засуха затронули Замбию, Зимбабве, Лесото, Малави и Намибию, Анголу и Мозамбик. В ряде государств введен режим ЧС.

Ранее в ООН объявили «эпидемию» экстремальной жары на Земле. В последние дни была зафиксирована беспрецедентная жара - с 21 по 23 июля отмечались самые высокие температурные показатели за всю историю наблюдений, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. 

#ООН #Африка #Голод #Жара #температура #засуха #урожай
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