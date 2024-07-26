Пять населенных пунктов в Белгородской области атаковали дроны ВСУ

Украинские беспилотники атаковали сразу пять населенных пунктов Белгородской области - село Березовка Борисовского района, Козинка Грайворонского городского округа, село Муром в Шебекинском городском округе, Вознесеновка и Новая Таволжканка. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Предварительно, обошлось без пострадавших.

«В Шебекинском городском округе село Муром атаковано с помощью 6 дронов-камикадзе. В одном домовладении выбиты окна, пробита кровля, осколками посечены фасад и забор. Также поврежден гараж и находящийся в нем автомобиль», - сказано в сообщении.

В результате атаки повреждения получили частные дома - где-то выбиты окна, разрушена кровля дома, забор. В селе Новая Таволжанка FPV-дрон упал на дорогу - от удара у легковушки выбило лобовое стекло.

Накануне ВСУ обстреляли Шебекино - погиб один человек, еще двое получили ранения. Повреждены два многоквартирных дома.