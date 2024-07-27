В МВД Франции допустили иностранный след диверсии на железной дороге

К диверсии на железной дороге во Франции могут быть причастны иностранные силы. Об этом заявил министр иностранных дел страны Жеральд Дарманен. По его словам, найденные улики позволят быстро установить злоумышленников.

«Кто несет ответственность? Либо кто-то внутри страны, либо это был заказ из-за рубежа, пока рано говорить», - цитирует RT слова Жеральда Дарманена.

Напомним, накануне перед церемонией открытия Олимпийских игр во Франции неизвестные устроили пожары у путей на скоростных линиях. Оказались повреждены трубы, по которым проходят кабели, что парализовало движение поездов.

В результате произошедшего было отменено около полусотни рейсов. На некоторых направлениях задержка поездов достигла трех часов.