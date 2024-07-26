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Устранение последствий диверсии во Франции может занять не один день

Из-за случившегося пришлось отменить более 50 пассажирских поездов.
Сергей Лебедев 2024-07-26 16:23:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Многим французам еще долго придется ждать своего поезда, так как устранение последствий утренней диверсии займет не один день. Об этом рассказал представитель государственной компании-перевозчика SNCF Франк Дебордье.

По его словам, задержка на северном направлении составляет около часа, а на восточном - до трех часов, несколько поездов отменены. Наиболее сложная ситуация на атлантическом направлении. Там отменили около 50 рейсов.

«‎Мы находимся в процессе возобновления движения по скоростной линии, а также перенаправления движения с обычной линии. Работа, вероятно, займет весь день, а возможно, и больше»‎, - отметил Дебордье.

Напомним, во Франции за несколько часов до церемонии открытия Олимпийских игр в Париже движение поездов оказалось парализовано диверсиями неизвестных злоумышленников. Они устроили три пожара возле путей на разных скоростных линиях.

В результате были повреждены «трубы, по которым проходит много кабелей». К ним подключены устройства контроля безопасности, без которых невозможно безопасно пустить поезда.

#Франция #Диверсия #Париж #SNCF #Железная дорога #наш эксклюзив #поджоги #Олимпиада-2024 #олимпийские игры-2024 #Франк Дебордье
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