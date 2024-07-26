Устранение последствий диверсии во Франции может занять не один день

Многим французам еще долго придется ждать своего поезда, так как устранение последствий утренней диверсии займет не один день. Об этом рассказал представитель государственной компании-перевозчика SNCF Франк Дебордье.

По его словам, задержка на северном направлении составляет около часа, а на восточном - до трех часов, несколько поездов отменены. Наиболее сложная ситуация на атлантическом направлении. Там отменили около 50 рейсов.

«‎Мы находимся в процессе возобновления движения по скоростной линии, а также перенаправления движения с обычной линии. Работа, вероятно, займет весь день, а возможно, и больше»‎, - отметил Дебордье.

Напомним, во Франции за несколько часов до церемонии открытия Олимпийских игр в Париже движение поездов оказалось парализовано диверсиями неизвестных злоумышленников. Они устроили три пожара возле путей на разных скоростных линиях.

В результате были повреждены «трубы, по которым проходит много кабелей». К ним подключены устройства контроля безопасности, без которых невозможно безопасно пустить поезда.