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Моряки показали, как готовят к параду крейсер «Аврора»

Палубу знаменитого корабля натирают тиковым маслом, орудия покрывают краской, а еще облик крейсера обновляют спасательными кругами с его именем.
Роман Закурдаев 2024-07-24 10:56:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Моряки помнящего еще Российскую империю крейсера «Аврора» продемонстрировали корреспонденту «Звезды» Роману Закурдаеву, как они готовят к Главному военно-морскому параду знаменитый корабль.

Для этого ровным тонким слоем до особого блеска матросы натирают верхнюю палубу «Авроры» тиковым маслом. Отливают позолотой поворотные рули 152-миллиметровой пушки системы Канэ.

Носовое орудие крейсера, холостой залп которого в 1917 году ознаменовал наступление новой эры, «освежили» в первую очередь. А следом моряки провели чернение части орудийных механизмов.

«"Аврора" - это крейсер с многолетней историей, для меня это на всю жизнь останется в памяти, буду рассказывать об этом», - отметил матрос 1-го ранга Владислав.

Ветошью и пастой ГОИ моряки натерли десятки латунных и медных деталей, в том числе и памятную табличку с описанием подвигов «Авроры». Ветеран трех войн по-прежнему в строю.

Экипаж должен соответствовать знаменитому кораблю. Матросы «Авроры» готовят белоснежную форму к первому в своей жизни военно-морскому параду.

Также они добавили крейсеру именные спасательные круги на верхней палубе - декоративный штрих к привычному образу. Осталось только завершить некоторые покрасочные работы и обновить парадный трап.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ВМФ #Санкт-Петербург #Аврора #наш эксклюзив #ГВМП
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