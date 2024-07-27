На островах в дельте реки Днепр сдались в плен 17 морпехов ВСУ

В Херсонской области на островах в дельте реки Днепр сдались в плен 17 военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Украинские военные рассказали об отсутствии снабжения. Из-за этого воду приходилось пить из болота.

«По 40 суток сидели без воды. Воду пили из болота. Отступать некуда было. Командование кинуло. Говорило, что заберет, но не забрало»‎, - отметил один из сдавшихся в плен.

Напомним, ранее вор-рецидивист и убийца Дмитрий Ромаев, получивший условно-досрочное освобождение в обмен на службу в ВСУ и попавший в российский плен, заявил, что украинские командиры пообещали зэкам позволить грабить и насиловать кого попало в Белгороде, если бы его удалось захватить.

По его словам, заключенных набирали к себе представители 57-й мотопехотной бригады. Он подчеркнул, что их смешали с мобилизованными, при этом зэки постоянно оказывали на последних сильное моральное давление - «забирали вещи, прокачивали характер, гнули их под себя».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.