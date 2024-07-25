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Командиры ВСУ пообещали отдать Белгород на растерзание заключенным

«Грабить, насиловать, заниматься беспределом» - так охарактеризовал обещания начальства украинский вор-рецидивист и убийца Дмитрий Ромаев, который получил условно-досрочное освобождение в обмен на службу в ВСУ.
2024-07-25 11:14:37
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Вор-рецидивист и убийца Дмитрий Ромаев, получивший условно-досрочное освобождение в обмен на службу в ВСУ и попавший в российский плен, заявил, что украинские командиры пообещали зэкам позволить грабить и насиловать кого попало в Белгороде, если бы его удалось захватить. Видео беседы с пленным предоставило Минобороны России.

«Нам сказали, что отобьем Волчанск, дальше пойдем на Белгород. На мирные города, в ту сторону. Там нам дозволено будет грабить, насиловать, красть, заниматься беспределом», - заявил Ромаев.

Он добавил, что заключенных набирали к себе представители 57-й мотопехотной бригады. Он подчеркнул, что их смешали с мобилизованными, при этом зэки постоянно оказывали на последних сильное моральное давление - «забирали вещи, прокачивали характер, гнули их под себя». 

«Вы, ребята, привыкайте как-то. Так будет лучше для вас», - отвечало, со слов пленного, украинское командование на жалобы мобилизованных. 

При этом Ромаев отметил, что большая часть заключенных просто использовала эту возможность не для того, чтобы воевать в составе ВСУ, а чтобы выйти из тюрьмы и убежать, как только получится. 

Также Дмитрий Ромаев добавил, что как только его группа попала в окружение, так ее попытались уничтожить украинские операторы беспилотников - прилетел тяжелый дрон «Баба-яга» и начал сбрасывать мины. Все это делалось, как отметил Ромаев, для того, чтобы уголовники не попали в российский плен. 

Ранее пленный украинец рассказал, как его вместо эвакуации обстрелял свой же БТР.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#армия #белгород #Заключенные #пленные #Украинские боевики #Дмитрий Ромаев
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