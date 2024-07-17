Отряд кораблей ТОФ прошел Суэцкий канал и зашел в Красное море

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» завершил прохождение Суэцкого канала и вышел из Средиземного в Красное море. Об этом сообщает Минобороны России.

В данный момент, как уточнили в МО РФ, экипажи этих кораблей выполняют поставленные задачи в рамках похода. Ранее они завершили выполнения учебно-боевых задач в составе постоянного соединения кораблей Военно-морского флота России в Средиземном море.

Российское оборонное ведомство напомнило, что дальний поход отряда кораблей Тихоокеанского флота начался 22 января 2024 года. Моряки-тихоокеанцы успели провести десятки тренировок по боевой подготовке, а также организации повседневной деятельности кораблей в море.

Кроме этого, корабли совершили деловые заходы в порты Индии, Шри-Ланки, Ирана, Катара и Эритреи.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.