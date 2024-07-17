МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Отряд кораблей ТОФ прошел Суэцкий канал и зашел в Красное море

В состав отряда кораблей входят ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников».
2024-07-17 15:00:00
© Фото: MFA Russia, Globallookpress

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» завершил прохождение Суэцкого канала и вышел из Средиземного в Красное море. Об этом сообщает Минобороны России. 

В данный момент, как уточнили в МО РФ, экипажи этих кораблей выполняют поставленные задачи в рамках похода. Ранее они завершили выполнения учебно-боевых задач в составе постоянного соединения кораблей Военно-морского флота России в Средиземном море. 

Российское оборонное ведомство напомнило, что дальний поход отряда кораблей Тихоокеанского флота начался 22 января 2024 года. Моряки-тихоокеанцы успели провести десятки тренировок по боевой подготовке, а также организации повседневной деятельности кораблей в море. 

Кроме этого, корабли совершили деловые заходы в порты Индии, Шри-Ланки, Ирана, Катара и Эритреи. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ВМФ #тоф #Маршал Шапошников #варяг #красное море
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 