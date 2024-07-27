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Путин назвал слова клятвы верности херсонесцев актуальными для СВО

Президент отметил, что в истории «ничего не пропадает даром».
Владимир Рубанов 2024-07-27 11:46:28
© Фото: kremlin.ru

Владимир Путин назвал актуальными для событий специальной военной операции слова клятвы верности древних херсонесцев своему городу. Об этом президент сказал в интервью для документального фильма «Новый Херсонес», который опубликован на онлайн-платформе «Смотрим».

Глава государства вспомнил слова «Не предам ни Херсонеса, ни прекрасной гавани, ни других укреплений, а буду защищать их для народа», которые содержатся в присяге граждан древнего города.

По словам Путина, происходящее в нынешней истории и то, что связано с военнослужащими на передовой, с проведением специальной военной операции, перекликается с той клятвой.

Президент добавил, что в истории «ничего не пропадает даром», все остается в исторической памяти, поэтому «не лишним будет вспоминать и те времена, когда город только создавался».

В Севастополе завершается строительство музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» по поручению Путина. Его освятят 28 июля, в День Крещения Руси, в закрытом режиме, а с 30 июля откроют для посещения.

Присяга граждан Херсонеса высечена на плите из белого мрамора. Ее нашли на центральной площади Херсонеса, у Владимирского собора, в 1890-х годах. Текст сохранился почти полностью, кроме части заключительной фразы. По мнению ученых, клятва датируется началом III века до н. э.

#Присяга #история #Владимир Путин #клятва #херсонес #Херсонес Таврический #СВО #новый херсонес
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