В Севастополе откроется уникальный музейный комплекс «Новый Херсонес»

Музейный комплекс «Новый Херсонес» откроется 30 июля для жителей и гостей города. Об этом сообщил митрополит Крымский и Симферопольский Тихон (Шевкунов).

Проектирование, а затем строительство музейно-храмового комплекса началось по поручению президента. На территории в 24 гектара в рекордные сроки - за полтора года - построили 30 объектов. Здания и сооружения общей площадью 140 тысяч квадратных метров образуют уникальный садово-парковый ансамбль.

Археологический парк возвели в исторической части города-героя Севастополь у музея-заповедника Херсонес Таврический. Это древнейший город на территории России, основанный в V веке до нашей эры.

«В 988 году здесь совершилось эпохальное для Руси событие - князь Владимир принял здесь крещение и таким образом направил цивилизационный путь всего нашего Отечества. Здесь же, по сути, зародилась и наша государственность», - заявил митрополит.

Во время строительства музейного комплекса было обнаружено около семи миллионов уникальных находок.