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Опубликованы видео, как вода врывалась в челябинские деревни

Грязные потоки сносили постройки, а люди прятались на крышах.
Владимир Рубанов 2024-07-27 11:16:48
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Вода буквально врывалась в населенные пункты Челябинской области после прорыва дамбы на Киолимском водохранилище. Об этом свидетельствуют видео, снятые очевидцами.

Грязные потоки сносили заборы и постройки. Местную жительницу едва не смыло, когда она решила выйти из дома и снять происходящее. На кадрах из дома видно, что вода на улице находится выше уровня окон.

Люди спасались от мгновенного потопа на крышах. После размыва дамбы в зоне подтопления попали поселки Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево.

По данным МЧС России, спасатели эвакуировали 163 человека. К утра обстановка там стабилизировалась. Вода в районе поселка Киолим полностью вернулась в русло реки. Эвакуированные люди доставлены в пункты временного размещения в городе Карабаш. Снова открыта Автодорога Миасс - Карабаш - Кыштым, которую закрывали из-за потопа.

#Наводнение #Челябинская область #эвакуация #МЧС России #наш эксклюзив #прорыв дамбы #поселок киолим #Карабаш #Киолимское водохранилище
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