Лавров заявил о нагнетании Западом конфронтации в АТР

Западные страны, развертывая в Азиатско-Тихоокеанском регионе новые вооружения, нагнетают конфронтацию. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«Теми тенденциями, которые Запад пытается привнести в этот регион, ускоряя его милитаризацию, создавая здесь узкие военно-политические блоковые структуры, развертывая здесь новые вооружения и в целом нагнетая конфронтацию»‎, - цитирует РИА Новости слова главы МИД РФ.

Напомним, на днях Сергей Лавров с рабочим визитом прибыл в Лаос. Там он принимает участие в ежегодных министерских мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Глава внешнеполитического ведомства донес до коллег свои оценки региональной ситуации, в том числе об усилении конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне проводимой Западом линии на милитаризацию региона, заведение в регион силового потенциала НАТО и расширение сети блоковых механизмов.