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Лавров заявил о нагнетании Западом конфронтации в АТР

Западные страны развертывают в регионе новые вооружения и создают узкие военно-политические блоковые структуры.
Сергей Лебедев 2024-07-27 10:27:41
© Фото: Kremlin Poolvia Global Look Press, Global Look Press

Западные страны, развертывая в Азиатско-Тихоокеанском регионе новые вооружения, нагнетают конфронтацию. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«Теми тенденциями, которые Запад пытается привнести в этот регион, ускоряя его милитаризацию, создавая здесь узкие военно-политические блоковые структуры, развертывая здесь новые вооружения и в целом нагнетая конфронтацию»‎, - цитирует РИА Новости слова главы МИД РФ.

Напомним, на днях Сергей Лавров с рабочим визитом прибыл в Лаос. Там он принимает участие в ежегодных министерских мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Глава внешнеполитического ведомства донес до коллег свои оценки региональной ситуации, в том числе об усилении конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне проводимой Западом линии на милитаризацию региона, заведение в регион силового потенциала НАТО и расширение сети блоковых механизмов.

#Сергей Лавров #НАТО #Лаос #Запад #МИД РФ #АТР #Азиатско-Тихоокеанский регион #министр
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