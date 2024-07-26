Бойцы ударили по врагу снарядами из наполовину сгоревшего «Града»

Российская боевая машина РСЗО «Град», работавшая по врагу с левого берега Днепра, попала под удар украинского дрона. Начался пожар, и командир расчета принял решение эвакуировать бойцов - пытаться тушить заряженную реактивную систему залпового огня было слишком опасно.

Когда пламя успокоилось, оказалось, что выгорело только шасси, а заряженный пакет остался цел.

Артиллеристы не могли упустить такую возможность. Командир решил выпустить реактивные снаряды по врагу.

Применив взятый с собой аккумулятор и провод, военнослужащие отошли на безопасное расстояние и залегли. Замкнув контакты, артиллеристы успешно пустили снаряды, полетевшие по украинским позициям.

Получивший сильные, но не фатальные повреждения «Град» оттащат в рембат и снимут с него способную бить по врагу установку РСЗО. А пока что расчет получил другую боевую машину и продолжает наносить удары.

Корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко утверждает, что произошедшее - уникальный случай в практике реактивной артиллерии.

Ранее сообщалось, что расчеты российских «Градов» сорвали ротацию противника на правом берегу Днепра.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.