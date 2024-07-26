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Бойцы ударили по врагу снарядами из наполовину сгоревшего «Града»

Расчет вражеского дрона сумел поджечь российскую боевую машину РСЗО, но из строя вышло только шасси. Пакет с реактивными снарядами остался цел, и упускать возможность лишний раз нанести противнику урон артиллеристы не стали.
Виктория Косогляденко 2024-07-26 12:08:39
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российская боевая машина РСЗО «Град», работавшая по врагу с левого берега Днепра, попала под удар украинского дрона. Начался пожар, и командир расчета принял решение эвакуировать бойцов - пытаться тушить заряженную реактивную систему залпового огня было слишком опасно. 

Когда пламя успокоилось, оказалось, что выгорело только шасси, а заряженный пакет остался цел. 

Артиллеристы не могли упустить такую возможность. Командир решил выпустить реактивные снаряды по врагу. 

Применив взятый с собой аккумулятор и провод, военнослужащие отошли на безопасное расстояние и залегли. Замкнув контакты, артиллеристы успешно пустили снаряды, полетевшие по украинским позициям. 

Получивший сильные, но не фатальные повреждения «Град» оттащат в рембат и снимут с него способную бить по врагу установку РСЗО. А пока что расчет получил другую боевую машину и продолжает наносить удары. 

Корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко утверждает, что произошедшее - уникальный случай в практике реактивной артиллерии.

Ранее сообщалось, что расчеты российских «Градов» сорвали ротацию противника на правом берегу Днепра.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#РСЗО #Град #наш эксклюзив #Реактивная артиллерия #СВО
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