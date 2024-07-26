Правительство утвердило список ПО для предустановки в 2025 году

Правительство России утвердило список программного обеспечения, которое производители должны предустанавливать на смартфоны и планшеты в 2025 году. В их число вошли 19 программ.

В списке есть поисковик, навигаторы, почтовая служба, программы для доступа к социальным сетям. Кроме того, на устройство должны устанавливаться голосовой помощник, мессенджер, платежный сервис «Мир», портал «Госуслуги» и магазин приложений RuStore.

Для компьютеров и моноблоков обязательны браузер, офисный софт и антивирусная программа.

Для телевизоров с цифровым блоком управления предусмотрена предустановка 18 программ, среди которых видеосервисы, программы для доступа к интернету и социальным сетям.

Закон обязывает компании-производители предустанавливать российские программы на смартфоны, планшеты, компьютеры и умные телевизоры с апреля 2021 года. Перечень конкретных приложений определяет Минцифры.