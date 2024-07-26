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Ван И заявил о развитии сотрудничества России, Китая и Лаоса в АТР

Три страны способствуют региональному миру и развитию, сказал глава МИД КНР.
Владимир Рубанов 2024-07-26 06:46:53
© Фото: Johannes Neudecker dpa, Global Look Press

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Россия, Китай и Лаос способствуют региональному миру и развитию, говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства. Пекин готов вместе с Москвой поддерживать структуру регионального сотрудничества, приводит слова министра сайт МИД КНР.

На полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) состоялась встреча глав МИД России Сергея Лаврова, КНР Ван И, а также Лаоса Салемсая Коммасита.

Китайский представитель заявил, что дальнейшее взаимодействие трех стран способно послать четкий сигнал о том, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона объединяются и сотрудничают ради региональной стабильности и процветания, а также вместе противостоят рискам и вызовам.

Ван И обратил внимание на глубокую перестройку системы международных отношений, на трудности восстановления мировой экономики, региональные конфликты, а также проблемы нестабильности, неопределенности и непредсказуемости в мире.

Одновременно, по его словам, международное сообщество по-прежнему стремится к миру, развитию, сотрудничеству и взаимной выгоде. Общество движется к многополярному миру, экономической глобализации и демократизации международных отношений, указал министр.

Глава МИД России Сергей Лавров в Лаосе принимает участие в ежегодных министерских мероприятиях в форматах Россия-АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности.

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