Мексика приостановила экстрадицию сына мексиканского наркобарона в США

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В Мексике приостановили экстрадицию в США Овидио Гусмана Лопеса, сына бывшего главаря мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана, соответствующее решение приняли в федеральном суде страны. Об этом сообщили в газете El Universal.

Ранее в четверг силовые структуры латиноамериканской страны задержали Гусмана Лопеса в Кульякане, являющейся столицей штата Синалоа. Его сразу же доставили в тюрьму самого строго режима в штате Мехико.

В США предполагаемый главарь группировки, связанной с наркокартелем «Синалоа», обвиняется в преступном сговоре по распространению кокаина, метамфетамина и марихуаны. В связи с чем действует запрос на его экстрадицию в Соединенные штаты. Однако федеральный суд Мексики решил временно остановить данный процесс.

Из-за задержания Гусмана Лопеса 5 января резко обострилась обстановка в Кульякане. На улицах города начались перестрелки, часть дорог блокирована горящими автомобилями, в школах отменены уроки, жителям рекомендовали не выходить из своих домов. Согласно официальным данным, в результате беспорядков 10 военнослужащих погибли, 19 преступников были ликвидированы, более 20 человек задержаны. Изъято огнестрельное оружие, в том числе крупнокалиберные винтовки, и ряд автомобилей, включая бронированные.

Сейчас в городе проходит ликвидация последствий беспорядков. Ситуация находится под контролем властей. Информации о пострадавших среди мирного населения еще нет.

Гусман Лопес уже был задержан Мексиканскими властями в 2019 году. Тогда его задержание также обернулось для Мексики беспорядками, в результате которых было 9 погибших и более 20 раненных. В связи с чем власти решили отпустить его, чтобы мирные жители не подвергались опасности.

В 2015 году его отец Хоакин Гусман совершил побег из «Альпатио» прямо из своей камеры. Сбежать удалось по туннелю длиной 1,5 км на глубине 10 м. Менее, чем через полгода его снова задержали, а еще через год выдали США. В начале 2019 года он был признан виновным по всем пунктам обвинения жюри присяжных суда Восточного округа штата Нью-Йорк. В том же году его приговорили.

Напомним, в американском штате Вирджиния задержали супругу мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного под псевдонимом Коротышка. Женщину подозревали в участии в международном обороте наркотиков.