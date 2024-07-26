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Экипажи вертолетов Ми-28НМ уничтожили подразделения ВСУ под Кременной

После уничтожения вражеских целей экипаж боевого вертолета применил противоракетный маневр и на сверхмалых высотах вернулся на аэродром базирования.
2024-07-26 06:03:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ нанесли точный удар по замаскированным позициям украинских боевиков, бронетехнике и живой силе противника. Ударная группа действовала в зоне ответственности группировки «Север».

Противник окопался в районе населенного пункта Кременная. Получив точные координаты его местонахождения вертолетчики подняли в воздух боевые машины.

«Уничтожили противника с помощью неуправляемых авиационных ракет С-13. При выполнении маневра было облучение средств РЭБ противника, нами был предпринят противоракетный маневр», - рассказал штурман боевого вертолета Ми-28НМ Александр.

Далее экипаж вернулся на аэродром вылета. Согласно докладу наводчика, все цели были уничтожены.

Летчики армейской авиации в ходе проведения спецоперации регулярно выполнят широкий спектр боевых задач: от сопровождения колонн, доставки десанта и грузов, до уничтожения бронетехники врага и поддержки наступающих подразделений с воздуха.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #Ми-28НМ #РЭБ #СВО #кременная
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