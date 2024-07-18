Вертолеты Ми-28нм ВКС нанесли удар ракетами по подразделениям ВСУ

Экипажи вертолетов Ми-28нм Воздушно-космических сил РФ ликвидировали опорные пункты и живую силу ВСУ, нанеся удар неуправляемыми авиационными ракетами. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Выполнили взлет строго по времени, вышли на боевой курс. Выполнили стрельбу ракетами НАР С-8, С-13. Выполнили противоракетный маневр с отстрелом тепловых ловушек. На обратной дороге на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности прилетели обратно», - рассказал штурман боевого вертолета Ми-28нм Андрей.

Уничтожение подразделений украинской армии было выполнено в интересах группировки «Север». Из сообщения ведомства известно, что армейская авиация продолжает выполнять поставленные цели: сопровождение колонн, доставка десанта и военных грузов, авиационная поддержка подразделений ВС РФ. Кроме уничтожения опорных пунктов и живой силы противника, экипажи вертолетов ВКС ликвидируют бронетехнику .

Ранее в Минобороны РФ опубликовали кадры уничтожения ударного украинского беспилотника расчетом самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1».

Материал подготовили Услада Дубинина и Николай Баранов.