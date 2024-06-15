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Восемь израильских военных погибли в Рафахе при взрыве БТР

Всего с начала операции ЦАХАЛ в секторе Газа в октябре прошлого года погибли 307 израильских военных.
Елизавета Кондрикова 2024-06-15 19:55:08
© Фото: Gil Cohen Magen, XinHua Globallookpress

Восемь израильских военных погибли при взрыве инженерного БТР в Рафахе на юге сектора Газа, это самый серьезный удар по израильской армии по числу жертв с января, сообщает издание Times of Israel.

«В результате их гибели число солдат ЦАХАЛа, убитых в ходе наземного наступления на ХАМАС и операций вдоль границы с сектором Газа, достигло 307», - говорится в публикации.

Неизвестно точно, была ли заложена взрывчатка заранее до начала движения боевой машины, или боевики палестинского движения ХАМАС приблизились к БТР и тогда заложили бомбу на ходу.

По данным пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), одним из погибших был заместитель командира роты 601-го батальона инженерных войск ЦАХАЛ капитан Вассем Махмуд. Имена остальных семерых погибших будут названы позже.  

Напомним, ранее ЦАХАЛ осуществили удар по центральной части сектора Газа, где располагается лагерь беженцев Нусейрат. В результате погибли несколько десятков человек.

#Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #рафах #израильские военные
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