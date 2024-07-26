СК: число жертв при пожаре в ульяновской многоэтажке увеличилось до 3

При пожаре в доме в Ульяновске погибло три человека - две женщины и двухгодовалый мальчик, сообщает пресс-служба регионального СК. Возбуждено уголовное дело.

«Предварительно установлено, что 26 июля 2024 года около 19 часов 30 минут в результате хлопка в одной из квартир дома по ул. Корунковой Засвияжского района Ульяновска и возникшего после этого пожара погибли три человека», - сказано в сообщении ведомства.

Пострадали трое взрослых, они госпитализированы. К данному моменту, пожарные эвакуировали 20 человек из объятой огнем многоэтажки.

Открытый огонь ликвидирован на площади в 200 «квадратов». Причина возгорания пока не установлена, добавили в МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что пожар начался со взрыва в квартире на третьем этаже. Огнем были охвачены три квартиры, весь подъезд заволокло дымом.