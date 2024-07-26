В Ульяновске горит жилая многоэтажка

В Ульяновске в жилой многоэтажке по адресу ул. Корунковой, 2/19 прогремел взрыв, после которого начался пожар, сообщает 112.

В нескольких квартирах выбило окна и начался пожар. Причина взрыва уточняется. На месте работают экстренные службы, пожарные эвакуируют жильцом многоэтажного дома.

«По предварительной информации, происходит открытое горение в трех квартирах на 3 этаже, сильное задымление во всем подъезде», - заявили в пресс-службе МЧС Ульяновской области.

Предварительно, дом не газифицирован. Сведений о пострадавших пока не поступало. Детали произошедшего устанавливаются.