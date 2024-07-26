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В Ульяновске горит жилая многоэтажка

Сильное задымление наблюдается во всем подъезде дома. На месте работают экстренные службы.
Ирина Егорова 2024-07-26 19:05:23
© Фото: ulkoroche, Telegram © Видео: ulkoroche, Telegram

В Ульяновске в жилой многоэтажке по адресу ул. Корунковой, 2/19 прогремел взрыв, после которого начался пожар, сообщает 112.

В нескольких квартирах выбило окна и начался пожар. Причина взрыва уточняется. На месте работают экстренные службы, пожарные эвакуируют жильцом многоэтажного дома. 

«По предварительной информации,  происходит открытое горение в трех квартирах на 3 этаже, сильное задымление во всем подъезде», - заявили в пресс-службе МЧС Ульяновской области.

Предварительно, дом не газифицирован. Сведений о пострадавших пока не поступало. Детали произошедшего устанавливаются. 

#пожар #дом #Ульяновск #огонь #эвакуация #жильцы
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