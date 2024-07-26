Экипаж Су-27 не допустил нарушения границы британскими самолетами

Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Черного моря воздушные цели, которые приближались к государственной границе России.

Чтобы недопустить нарушения границы, в воздух подняли истребитель Су-27 из состава сил, дежурных по противовоздушной обороне.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании», - говорится в сообщении.

Когда российский истребитель приблизился к иностранным военным самолетам, они развернулись от границы Российской Федерации.

После этого экипаж Су-27 благополучно вернулся на аэродром. Нарушения государственной границы при этом допущено не было.

В Минобороны России отметили, что полет истребителя Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. При этом самолет на пересекал воздушных трасс и не допускал опасного сближения с иностранными самолетами.

Ранее МО РФ опубликовало видео сопровождения британских самолетов над Черным морем.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.